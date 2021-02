Pour son club, le FC Botoşani, Hamidou Keyta est un joueur indispensable. Avec ses 12 réalisations en 17 matchs de Liga I, le Franco-sénégalais a fini d’imposer les radars sur sa personne.

Si son club n’est pas sur le podium de la Liga I de Roumanie, Hamidou Keyta lui, l’est au classement des meilleurs buteurs jusque-là cette saison. Devenu élément essentiel de sa formation en championnat pour les matchs aboutis, le joueur de 26 ans est un grand artisan de la 6e place de son club.







D’ailleurs, lors de ce mercato d’hiver le joueur faisait l’objet d’une transaction entre le FC Botoşani et le club turc de Goztëpë. Finalement, le transfert n’a pas pu se concrétiser à cause du changement de direction avec le club de Süper Lig. Transfert avorté, Keyta n’a pas pris du temps à digérer cela et scorer à nouveau hier lors du match face à Chindia remporté par les siens (3-2).

Jusque-là cette saison, il a réussi à trouver le chemin des filets à 12 reprises pour 3 passes décisives. Il est actuellement le troisième meilleur buteur du championnat roumain après 21 journées.

