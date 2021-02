Capitaine Maleye continue d’impressionner en Suisse ! L’ex capitaine des lions a livré un prestation de haute facture avec BBC Nyon ce week-end en SBL, en cumulant 25 points, 3 rebonds et 5 passes décisives (+22 d’evaluation). Ce qui lui vaut le titre de MVP de la semaine.

Maleye faisait face à Jules Aw et Lugano Tigers, et l’ailier sénégalais s’est bien distingué avec un double-double (21 points, 15 rebonds, 3 passes décisives) avec une evaluation de +29. Cheikh Sané de son cote a brillé avec Starwings Basket ce week-end. L’intérieur s’est fendu de 14 points et 12 rebonds, soit un nouveau double-double.







En Espagne, Clevin Hannah et Morabank Andorra ont pris le dessus sur Retabet Bilbao (72-70). Le meneur des lions du Sénégal s’est fendu de 15 points, 3 rebonds et 8 passes décisives en 24 minutes (+19 d’évaluation).

Au niveau local, Pape Moustapha Diop a confirmé son statut ce week-end en National 1 Masculin. L’ailier international a inscrit 22 points lors de la victoire du DUC sur l’ASC Ville de Dakar. L’ailier fort de Louga BC Mamadou Gaye, fait aussi partie du contingent des meilleures performances de la semaine, avec 18 points inscrit face à l’AS Douanes.

Avec l’ASFO, Ndeye Coumba Ndao alias “Gaindé Fatma” a fait bonne impression dimanche face à la Jeanne d’Arc. L’ailière a cumulé 18 points, pour une victoire de son équipe (2e journée National 1 Féminin).

