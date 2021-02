Krepin Diatta s’est engagé avec l’AS Monaco ce jeudi. Avant de se lancer dans son aventure monégasque, le milieu de terrain sénégalais a posté sur Instagram un message très touchant à l’attention du Club Brugge et de ses supporters

Krepin Diatta a eu le cœur gros au moment de quitter la Belgique. Ça s’est senti dans son attitude sur les réseaux sociaux. En très grande forme depuis plusieurs mois, l’international sénégalais a signé à l’AS Monaco ce jeudi pour tenter de relever le défi en France.







Mais avant de se concentrer pleinement sur son nouveau challenge, le joueur de 21 ans a posté sur Instagram un message d’adieu à ses supporters du Club Brugge où il a passé trois saisons. Pour accompagner un post résumant son passage dans le club belge, ponctué de 96 matches, 20 buts et 10 passes décisives, Krepin Diatta a écrit un texte très touchant.

« C’est avec un grand cœur que je veux penser à tout le monde au Club Brugge : les supporters, les entraîneurs, les coéquipiers et le s dirigeants pour les trois années que nous avons partagé avec des moments difficiles et de bons moments. Je vous souhaite tout le meilleur pour la suite de la saison. Je resterai toujours en fan de plus pour le Club Brugge », peut-on lire sur le compte Instagram du joueur.

