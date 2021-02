Dans la difficulté, le Club Brugge s’est imposé ce mercredi sur sa pelouse face à Oostende grâce à une réalisation de Krepin Diatta.

Le Club de Bruges a très bien commencé l’année 2021 et les hommes de Philippe Clement voulaient signer un 9/9 d’entée de jeu, avant de recevoir Genk pour le choc de la prochaine journée. Après avoir concédé l’ouverture du score pour Oostende suite à un contre son camp de Clinton Mata (14′), les Brugeois on égalisé grâce à Bas Dost (38′).







En deuxième période, suite à une belle action, Ruud Vormer en profite pour lancer Krepin Diatta en profondeur, le Sénégalais ne se loupe pas et marque le but salvateur (48′, 2-1). Sa dixième réalisation de la saison permet à son équipe de l’emporter et garder une avance confortable de 10 points devant Genk, avec un match de plus.

wiwsport.com