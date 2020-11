Seny Timothy Dieng est un Lion de la téranga. Agé de 25 ans, il mesure 193 cm et évolue depuis 2016 dans le championnat anglais. Cette saison, il est titularisé avec Queen Park Rangers (championship) qui a prolongé son contrat jusqu’en 2024. Dans cette interview accordée à wiwsport.com, il nous parle de son expérience, ses objectifs et son envie de revenir dans la tanière.

9 matchs disputés, 12 buts concédés et 3 clean sheet … Comment trouvez-vous votre début de saison avec Queens Park Rangers que vous retrouvez cette saison?







La saison est encore très jeune (11 matchs disputés), je suis très content d’avoir eu l’opportunité de jouer ici maintenant et je me sens très à l’aise. Je pense que notre équipe est de très bonne qualité et j’espère que nous pourrons obtenir beaucoup plus de victoires, de clean-sheet et bien performer.

Vous êtes arrivé dans le club en 2016 et depuis, plusieurs fois prêté notamment à Stevenage, Dundee FC ou encore Doncaster Rovers. Que retenez-vous de tous ces clubs?

Une bonne expérience. J’ai joué beaucoup de matchs là-bas et la plus grande amélioration que j’ai faite, c’était lors de mon dernier prêt chez Doncaster. J’ai eu une très bonne saison là-bas en jouant un très bon football dans une bonne équipe avec un manager exceptionnel.

Votre contrat est prolongé pour 4 ans depuis septembre passé et cette saison, vous êtes le gardien titulaire. Quel est votre objectif?

Mon objectif cette saison est d’être très constant et de m’améliorer encore plus à chaque match. Et pousser pour les séries éliminatoires.

Votre dernière convocation en équipe nationale remonte au 31 mai 2014, un match amical Sénégal vs Colombie. Quel souvenir gardez-vous de votre première dans la tanière?

J’ai de très bons souvenirs de ma dernière fois avec l’équipe nationale, j’ai apprécié d’être là-bas et j’espère que maintenant que je joue à un niveau élevé, je peux être sélectionné à nouveau.

Depuis, vous n’ êtes plus revenu. Etes-vous toujours en contact avec le sélectionneur?

Malheureusement, je n’ai pas eu de contact personnellement. Mais je pense que mes agents ont été en contact avec eux.

Comment trouvez-vous les prestations des gardiens de la sélection?

Edouard Mendy fait un excellent travail depuis son arrivée, il reçoit beaucoup d’éloges et j’espère qu’il pourra maintenir ces performances.

Pensez-vous à revenir en sélection nationale?

Je veux vraiment revenir, je travaille très dur pour cela et j’espère que je serai de retour très bientôt.

wiwsport.com