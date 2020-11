Après le départ prématuré de François Zahoui, l’AS Kaloum annonçait hier l’arrivé d’Amara Traoré en tant que nouvel entraîneur. Mais le technicien sénégalais a signifié ce matin dans une conférence de presse, qu’il ne compte pas rester sur les bancs.

L’Association Sportive de Kaloum est à pied d’œuvre depuis des mois pour mettre en place un nouveau projet à fin de la permettre de retrouver son luxe d’antan. Cependant, le club ne fait que tâtonné sur le choix de son entraîneur principal.







François Zahoui était le messi annoncé. Il est passé d’entraîneur à manager général avant de rendre définitivement le tablier après deux mois de collaboration. Pour le remplacer, Amara Traoré a été sollicité. Alors que le club l’annonçait comme nouvel entraîneur, le sénégalais précise dans sa première conférence de presse qu’il ne serait pas sur le banc de l’ASK.

« Je suis venu à Kaloum pour être Manager avec un pouvoir élargi. Je vais mettre tout un staff, il y’aura un entraîneur principal, tout un programme, par rapport à un projet quinquennale basé sur la formation. Il y’aura un centre de formation, des infrastructures… Si on peut remporter la coupe d’Afrique (ndlr Coupe de la CAF) ou le championnat, on ne va pas craché dessus, mais c’est ça le projet. Pas aujourd’hui mais d’ici 5 ans, on va mettre en place un club avec une bonne gouvernance, un cadre juridique pour inciter les investisseurs à venir accompagnés l’AS Kaloum avec des résultats… » explique Amara Traoré.

Avec wiwsport.com Guinee360