Deux nouvelles têtes, Franck Kanouté et Moustapha Name, sur la liste des 25 joueurs convoqués par le sélectionneur de l’équipe nationale du Sénégal, Aliou Cissé, en vue de la double confrontation face à la Guinée Bissau.

Le sélectionneur de l’équipe nationale du Sénégal Aliou Cissé, a publié les noms des joueurs appelés à disputer les deux rencontres contre la Guinée Bissau. Parmi eux, on note la présence de deux nouvelles recrues : Moustapha Name et Franck Kanouté. wiwport.com vous fait le point sur ces deux joueurs.







Moustapha Name

Le Sénégal l’a découvert lors de Wafu Cup 2019 à Thiès, où le joueur âgé de 25 ans a brillé de milles feux. Milieu de terrain de Paris Fc, passé par Dakar Sacré Cœur et l’As Douane, il a rejoint le Pau Fc en 2018. Capitaine et grand artisan de la montée du club palois en Ligue 2 française avec 6 buts marqués toutes coopétitions confondues et 3 passes décisives pour la saison 2019-2020, Moustapha Name a été recruté par le Paris Fc en Juin dernier.

Milieu à caractère offensif, grand buteur et doté d’une grande intelligence de jeu, Name est titulaire indiscutable depuis son arrivée à Paris Fc. Le natif de liberté 4 a déjà ouvert son compteur sous les couleurs de son nouveau club, c’était contre Amiens (1-2).

Cependant, absent des pelouses depuis le 26 novembre face à Chamois Niortais, Moustapha Nama a vu son élan freiné par une suspension de quatre matches pour un accrochage remontant à la 2e journée de championnat lors de la rencontre Paris Fc vs Valenciennes.

Frank Kanouté

Franck Elimane Kanouté a débuté dans la rue comme tout les enfants de Ziguinchor, avant d’aller faire quelques pas à l’école de football de Aicha. Mais il a vraiment explosé à l’ASC Tilène, en cadet. C’est là qu’il a été repéré par Agora (ou coachait Badara Sarr). Là-bas, il n’a pas mis du temps à convaincre les recruteurs italiens venus chercher les perles rares.

C’est ainsi qu’il est parti en Italie, où il a débarqué au centre de formation de la Juventus avec qu’il disputera la Youth League entre 2015 et 2017, avant de se faire transférer à Pescara (2018). Ce dernier le prêtera à Ascoli avec qui il joue également en Série B (2018), avant d’aller à Cosenza Calcio un an plus tard, où il a disputé 17 matches.

Cette année, il débarque en Belgique où il rejoint les rangs du Cercle de Bruges. Le milieu de 21 ans a déjà disputé six matchs en tant titulaire avec les couleurs du club belge. Il est aussi auteur d’un but cette saison.

wiwsport.com