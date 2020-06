Fidèle à sa politique de recrutement de jeunes talents, l’AS Monaco a décidé de suivre de prés un jeune sénégalais de Pescara, une formation italienne qui évolue en Serie B depuis la saison 2017-2018. Il s’agit d’Elimane Frank Kanouté, un ancien d’Asc Tilene de Ziguinchor. Partons à la découverte du milieu de terrain de 21 ans !

Issu d’une famille de footballeurs talentueux, Elimane Frank Kanouté a hérité de son père, Jules Kanouté, son amour pour le ballon rond. Son papa, un milieu de terrain, fut l’un des footballeurs ziguinchorois le plus doué. Elimane a débuté dans la rue comme tout les enfants de Ziguinchor, avant d’aller faire quelques pas à l’école de football de Aicha.

Mais il a vraiment explosé à l’ASC Tilène, en cadet. C’est là qu’il a été repéré par Agora (ou coachait Badara Sarr). Là-bas, il n’a pas mis du temps à convaincre les recruteurs italiens venus chercher les perles rares. C’est ainsi qu’il est parti en Italie, où il a débarqué au centre de formation de la Juventus avec qui il disputera la Youth League entre 2015 et 2017, avant de se faire transféré à Pescara (2018). Ce dernier le prêtera à Ascoli avec qui il joue également en Série B (2018), avant d’aller à Cosenza Calcio un an plus tard, où il a disputé 17 matches.

« Il a tout ce dont un milieu de terrain moderne a besoin »

Interrogé par nos soins, Cherif Sadio, journaliste, pour l’avoir vu joueur, a pris du plaisir de nous décrire le joueur en question. « Par rapport à ses qualités de footballeur, je peux te dire que c’est un joueur qui a une bonne marge de progression. Il y a un ou deux ans, j’ai parlé de lui à Youssouph Dabo qui venait de prendre la sélection U20 du Sénégal. Il s’agit d’un qui ne fait pas de gestes techniques pour rater la passe après. Il est précis avec une vitesse d’exécution digne d’un milieu moderne. Mentalement, il est bon et il a un énorme abattage technique, sans oublier qu’il est bon tactiquement, surtout qu’il est très généreux dans l’effort. Ce qui est aussi frappant chez lui, c’est qu’il n’hésite pas à dévorer les espaces quand le jeu le lui demande. Il a une lourde frappe et une bonne détente. Ce qui lui permet de très tôt anticiper le jeu, grâce à sa bonne vision ».

Il a l’avantage de pouvoir se positionner devant la défense ou dans une position plus avancée

Avant de conclure « Pour l’avoir vu jouer du plus jeune âge dans les terrains sablonneux aux pelouses italiennes, je peux dire qu’il ne me surprendra pas s’il part à Monaco et s’y impose parce qu’il a en lui, tout ce dont un milieu de terrain moderne a besoin pour jouer dans un championnat comme la Ligue 1. Ça peut paraître un peu bizarre du fait que je parle de points aussi positifs sur lui, mais il faut aussi regarder ses skills et assister à ses rencontres pour mesurer le potentiel qu’il a en lui. Elimane devait dépasser ce niveau, normalement. Et s’il débarque à l’AS Monaco, crois-moi, il ira plus loin et plus haut, c’est clair. Et en plus, Kanouté a l’avantage de pouvoir se positionner devant la défense ou dans une position plus avancée, comme jouer par exemple derrière le numéro neuf. Il s’adapte à ce jeu et il sait manger les espaces avec une certaine facilitée que lui permet ses capacités d’élimination et une adresse devant le but, sans oublier ses frappes lointaines ».

Sur les tablettes de Monaco pour combler le départ de Tiémoué Bakayoko, dont l’option ne sera pas levée, Elimane Franck Kanouté pourrait profiter de cette occasion pour sortir de son ombre, Serie B, et affronter le haut niveau.

wiwsport.com propos recueillis par Anta Ndiaye