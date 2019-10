Auteur d’une brillante prestation samedi dernier contre la Guinée Bissau (3-1) pour son premier match avec cette équipe nationale du Sénégal, Mustapha Name, le pensionnaire de Pau FC ( national), a totalement réussi son baptême du feu. En interview avec wiwsport.com, le milieu relayeur de 24 ans, très concentré, s’est déjà focalisé sur le prochain match des Lions.

Appelé en renfort pour donner plus de tonus au milieu de terrain des Lions locaux, Moustapha Name a joué les grands rôles devant les Bissau-Guinéen. Milieu à caractère offensif, grand buteur et doté d’une grande intelligence de jeu, le sociétaire de Pau Fc a tout pour faire une grande compétition.

Entretien.

Comment s’est passée votre intégration au sein du groupe, avec tes nouveaux coéquipiers ?

Ça s’est très bien passé. Je connaissais la plupart des joueurs donc cela n’a pas été un problème. J’avais même eu la chance de côtoyer quelques uns. Tout s’est fait facilement et c’est encourageant pour moi vraiment.

Vous avez déjà eu l’occasion de jouer la première rencontre de l’équipe nationale du Sénégal contre la Guinée alors que vous étiez le dernier à rejoindre la tanière. Selon vous qu’est ce qui explique ses choix ?

Je pense que c’est le choix du coach. Je suis le dernier à rejoindre la tanière, j’ai seulement fait une séance d’entrainement avec le groupe et la vielle de match, donc je dirais juste qu’il avait confiance en moi. En tant que titulaire, j’avais pas le droit de décevoir. Il a porté son choix sur ma personne alors que les autres pouvaient le faire. Il fallait que je réussisse mes débuts. Mais le plus important était la victoire en groupe.

Vous êtes le seul joueur évoluant à l’étranger présent dans le groupe. Comment appréciez-vous le niveau de vos coéquipiers ?

Super bien, il y a du très bon niveau. Et cela ne me surprend pas du tout. En allant en France (FC Pau), j’avais laissé ici des joueurs de qualités, et ça a tendance à évoluer. Même si, ce n’est pas pareil avec ceux qui évoluent à extérieur mais le niveau est là quand même.

Comment jugez-vous la prestation de l’équipe samedi contre Guinée Bissau ?

On a gagné et on s’en félicite. Il fallait gagner pour mieux rentrer dans la compétition. C’était un match important. Donc hamdoulilah. Il va falloir faire preuve de beaucoup de concentration et de sérénité pour les matchs à venir.

Justement, vous avez un autre match décisif jeudi. Quel sera l’objectif ?

L’objectif sera la gagne bien entendu. Rien que la victoire. On ne doit pas se voiler la face. On joue à domicile, c’est déjà une motivation supplémentaire de jouer devant notre public. On a pas droit à l’erreur. Ça ne sera pas facile d’autant plus les autres équipes veulent aussi aller le plus loin possible. L’objectif est clair comme de l’eau de roche, gagner et passer au second tour.

Vous avez disputé 8 matchs en National dont 8 comme titulaire, vous avez aussi inscrit 2 buts et une passe decisive. Pouvez-vous nous faire le bilan de votre saison ?

Un début de saison convaincant, mieux que l’année dernière puisqu’on est sur le podium. Et c’est déjà une très bonne chose. J’ai marqué deux buts en délivrant une passe decisive. Je rends grâce à Dieu.

wiwsport.com (propos recueilli par A.Ndiaye)