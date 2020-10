Dans un entretien accordé à nos confrères Stades, le président de la fédération sénégalaise de basketball (FSBB, Me Babacar Ndiaye a abordé la question sur l’afrobasket féminin et masculin pour la saison 2020-2021.

« Les grandes priorités, ce sont les afrobaskets, parce que nous avons deux afrobaskets, en filles et en garçons, c’est toujours une priorité. Même si ce ne sera pas facile, c’est l’objectif assigné à l’entraîneur national Boniface Ndong. Gagner l’afrobasket en 2021, c’est l’objectif qui lui est assigné. Nous pensons que si nous avons un bon projet pour travailler, nous pouvons y arriver.

La semaine passée, j’ai tenu une réunion par vidéoconférence avec le Directeur technique national, Moustapha Gaye, l’entraîneur Boniface et le manager Makhtar Ndiaye. Nous avons déjà commencé à travailler sur le projet. Donc, il faut tout mettre en œuvre pour que l’équipe des garçons puisse reconquérir le titre.

Chez les filles, c’est la même chose. Depuis 2015 que nous sommes là, on n’a pas quitté le podium. Je dirais même qu’on a été soit médaillé d’or, nous sommes au top. On a perdu en finale contre le Nigeria en 2019 les armes à la main. Il faudra essayer de voir s’il faut y aller pour reconquérir le titre ou considérer cet Afrobasket comme un afrobasket intermédiaire, en rajeunissant un peu l’équipe. Ça aussi, c’est un choix sur lequel il faudra se déterminer.

Chez les garçons aussi, nous devons participer au tournoi préolympique au mois de juin 2021 en Serbie. Ce tournoi étant qualificatif aux jeux olympiques, il faudra y aller avec des ambitions. Si on doit y aller pour être éliminé, ce n’est pas la peine d’y aller. On y sera pour gagner notre place et se qualifier pour les jeux olympiques. », nous dit Me Babacar Ndiaye.

Wiwsport.com