Formé au FC Barcelone, l’attaquant de 26 ans revient en Espagne. Il s’est engagé pour deux saisons avec Girona FC.

Le club espagnol en deuxiéme division a procédé ce mercredi à sa présentation officielle. Pour l’ex jouer de la Gantoise, c’est un rêve qui commence avec Girona. « Je me sentais très bien et pouvoir jouer aux côtés de Stuani serait une expérience fantastique. Mais je suis là pour aider et faire tout ce que le mystère décide » a déclaré le joueur né à Kédougou et qui dispose aussi de la nationalité espagnole. L’ancien joueur de Espanyol Barcelone a fait ses débuts en football dans ce pays de 2011 à 2017 avant de s’envoler pour la Belgique.

Selon le président du club Delfi Geli: « Mamadou s’est présenté seul dimanche dernier et a montré à quel point il était un joueur et ce qu’il peut apporter à Gérone. Nous le remercions également d’avoir fait confiance à notre projet. »

A son tour, le directeur sportif du club Quique Carcel a parlé de l’apport du joueur. « Il y a cinq ans, nous avons essayé de l’emmener à Gérone. C’est un footballeur avec une expérience très importante. Il peut nous donner de la vitesse et la capacité de compétitionner. »

wiwsport.com