Manchester United est impatient de signer un ailier avant la fin de ce mercato d’été prévu le 5 octobre. Le club anglais semble jeter son dévolu sur celui du FC Barcelone, Ousmane Dembélé, qui accepte de partir selon Mundo Deportivo.

Le Barça, qui doit encore réduire sa masse salariale, s’empresse de faire plus de ventes et est s’interesse désormais à celle de Dembele, un départ qui écarte ainsi la piste Ismaila Sarr à Manchester United. Le Lion de 22 ans, courtisé par plusieurs clubs en Premier League risque de ne pas trouver un acheteur à 3 jours de la fin du mercato. Il est jugé couteux avec Watford qui réclame 54 millions d’euros pour le laisser partir. Rappelons que les Hornets l’ont recruté en aout 2019 depuis Rennes pour un montant record de 30 millions d’euros. Ainsi, le club anglais relégué en Championship voudrait en tirer profit alors que le joueur ne compte qu’une saison en Premier League (28 matchs -6 buts). Une situation qui complique le départ du joueur!

Ousmane Dembélé, 23 ans, était une signature du record du club pour Barcelone lorsqu’il est arrivé du Borussia Dortmund pour 105 millions d’euros en août 2017. Le joueur, informé des négociations entre Manchester United et Barcelone, est d’accord avec le club sur quelque chose d’essentiel: il ne veut pas partir en prêt rapporte Mundo Deportivo. Alors que les Diables Rouges aient offert 100 millions d’euros pour Jadon Sancho (Dortmund) et que ce transfert n’est toujours pas bouclé, toujours selon notre source, le Barça conclurait l’accord pour un peu plus de la moitié de ce que les Allemands demandent à Sancho.

