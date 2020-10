Mardi soir, la presse espagnole annonçait qu’Ousmane Dembélé (23 ans) se rapprochait de Manchester United.

Après Sancho qui était la priorité et non libéré par Dortmund, Manchester United s’est tourné sur Ousmane Dembélé et Ismaila Sarr. Et selon les informations de Sky Sports, United a bien amorcé les discussions avec le Barça pour Dembélé.

Mais les pensionnaires d’Old Trafford viseraient plutôt un prêt et non un transfert sec. Un scénario qui ne favorise pas le Barça qui a besoin de cash pour finaliser le dossier Memphis Depay.

Les prochaines heures s’annoncent décisives pour l’avenir d’Ousmane Dembélé…

avec Foot Mercato