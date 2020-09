SCKA verra les barrages. Après leur brillante victoire devant B36 Tórshavn, les coéquipiers de Younousse Sankharé ont réussi à valider leur ticket pour les barrages. Le milieu Sénégalais au top de sa forme depuis son arrivé en Bulgarie en provenance de la France a encore réalisé une belle performance. Il a été le passeur décisif du second but de SOFIA.

A cause du coronavirus, il n’y a pas de matches aller-retour, donc, CSKA Sofia, se déplacera sur la pelouse de Bale, le 1er octobre pour une place en phase de poule de l’Europa League édition 2020-2021.

FT: CSKA-Sofia 3-1 B36

An overall solid and focused performance from CSKA even though they conceded a goal. In the playoffs CSKA will most probably meet FC Basel, who're already 3 up against Anorthosis https://t.co/s03sUoel25

— Metodi_Shumanov (@shumanskoo) September 24, 2020