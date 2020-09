« Alfred Gomis a prolongé son contrat (jusqu’en 2024) il y’a 3 semaines » a rappelé le président du club bourguignon. « Les choses auraient été différentes au mois de juin ou juillet. Alfred est amené à quitter le club, mais pas maintenant, ce n’est pas possible. On a besoin de lui et ce serait suicidaire que de le laisser partir » a t’il déclaré au journal L’Equipe.