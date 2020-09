Pour remplacer Edouard Mendy qui va signer à Chelsea dans les prochaines, le stade rennais fait d’Alfred Gomis sa priorité selon le journal L’Equipe.

Le gardien dijonnais Alfred Gomis (27 ans, sous contrat jusqu’en 2024) est la priorité de Rennes pour remplacer Édouard Mendy, dont le départ pour Chelsea contre 25 M€ sera officialisé dès que l’ancien Rémois aura passé sa visite médicale, selon le média français.

L’international sénégalais, qui dispose aussi d’un passeport italien, possède le même profil grand et élancé que le futur Londonien (1,97 m pour le partant, 1,96 m pour le Dijonnais). D’ailleurs, en équipe nationale du Sénégal, Alfred Gomis est la doublure du futur gardien de but de Chelsea. Lors de la CAN 2019 au Caire, il a continué la compétition après une blessure d’Edouard Mendy.

Les dirigeants rennais ont donc pisté Alfred Gomis pour qu’il remplace Edouard Mendy. Après avoir effectué toute sa carrière en Italie, il évolue à Dijon depuis l’été 2019. Actuel dernier de Ligue 1 avec quatre défaites en quatre matches, Dijon n’est pas pressé de se séparer de l’un de ses meilleurs éléments depuis le début de la saison.

wiwsport.com