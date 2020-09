Plus de deux ans après le maillot pour le Mondial 2018, qui s’était transformé en succès retentissant, le Nigeria a dévoilé dimanche ses nouveaux maillots pour la période 2020-2022.

Il était difficile voire impossible de se montrer aussi audacieux que pour la précédente version, mais Nike s’en sort bien et propose un rendu qui reste très agréable.

En particulier pour le maillot domicile, composé d’une bande blanche principale au milieu et accompagnée de bandes vertes ondulées plus ou moins foncées sur les côtés. Le maillot extérieur, toujours vert foncé, a quant à lui fait l’objet de quelques améliorations avec des bandeaux à motif sur les bras, le long du corps et autour du col. Les tenues les plus originales concernent finalement la collection qui accompagne ces maillots et qui se compose de tenus très colorées qui promettent sans doute un nouveau succès commercial pour la marque à la virgule.

Les hommes de Gernot Rohr étrenneront leurs nouvelles tenues le mois prochain à l’occasion des matchs amicaux contre la Côte d’Ivoire (9 octobre) et la Tunisie (13 octobre), programmés en Autriche.

Voici le nouveau maillot domicile

Le maillot domicile

Le maillot extérieur

Source: Afrik-Foot