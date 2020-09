Un accord aurait été trouvé entre Liverpool et Watford pour le transfert d’Ismaila Sarr pour un montant qui varie entre 35 et 40 millions d’euros.

Les agents de l’attaquant sénégalais ont rencontré les dirigeants de Liverpool, lesquels ont trouvé un accord avec Watford pour un transfert entre 35 et 40 M€. Reste à s’entendre sur le salaire (6-7 M€ bruts), informe France Football dans son édition de ce lundi parcourue par wiwsport.com.

Apparemment, Ismaila Sarr serait proche de rejoindre Sadio Mané à Liverpool. Il sera intéressant de voir si Liverpool décroche un autre attaquant après avoir signé Diogo Jota pour un montant d’environ 45 millions de livres sterling la semaine dernière.

Il ne fait aucun doute que l’ancien joueur de Génération Foot, passé par le FC Met et Rennes serait un ajout de qualité pour Klopp. Ismaila Sarr a été exceptionnel contre les Reds la saison dernière. Auteur d’une première saison réussie en Premier League avec Watford (six buts inscrits et six passes décisives offertes en 30 rencontres), Ismaïla Sarr attise les convoitises.

Les performances de l’international sénégalais n’ont pas laissé indifférents les cadors anglais. Manchester United et Aston Villa aussi veulent recruter l’ancien joueur du stade rennais.

