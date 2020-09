Devenu professionnel depuis plus d’une décennie, le football sénégalais continue encore de faire face à ses propres contradictions. Beaucoup de joueurs vivent des situations difficiles dans ce championnat local sénégalais entre problèmes de salaires, conditions de travail, ect.

La crise sanitaire du coronavirus a certainement mis à nu la précarité du football professionnel sénégalais et des clubs. Dans cette interview, Alpha Thiam, joueur AS Pikine, champion du Sénégal avec l’US Gorée est revenu sur les difficultés du championnat et pourquoi les jeunes préfèrent aller exercer dans la sous région.

