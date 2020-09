Auteur d’un doublé hier face à Chelsea, les seuls buts de la partie, Sadio Mané s’est encore montré décisif dans une victoire de Liverpool. Le joueur de 28 ans entre de plus en plus dans l’histoire du club en devenant le troisième joueur de Liverpool à marquer un doublé en Premier League à Stamford Bridge.

Jamie Carragher a décrit l’attaquant « superstar » comme l’un des meilleurs au monde pouvant rivaliser avec des légendes de Liverpool. L’ancien joueur a également déclaré que Mane pourrait éclipser la légende de Liverpool, John Barnes. «Je pense que Mane est l’un des meilleurs joueurs offensifs gauches du football mondial. Je l’aime », a déclaré Carragher à Sky Sports . « C’est la première grosse signature pour Jurgen Klopp et cela a permis à Liverpool d’entrer en Ligue des champions lors de la première saison de Klopp. Il a été une constante et c’est une superstar absolue » rapporte dailymail.

Le joueur de 42 ans est allé jusqu’à dire que les réalisations de Mane pour le club pourraient éclipser celles de la légende du club John Barnes, qui est largement considéré comme l’un des meilleurs joueurs de l’illustre histoire de Liverpool. « Nous aimons John Barnes, nous avons joué avec Barnes. Il a toujours été dans le meilleur 11 de Liverpool, large gauche. Je pense que lorsque Mane termine, c’est une discussion sérieuse, et je ne peux pas croire Je le dis parce que John Barnes est pour moi comme un dieu. Mais ce que cet homme a fait depuis son arrivée à Liverpool, il va vraiment pousser John Barnes » a t’il déclaré sur le site anglais visité par wiwsport.

Barnes, comme Mane, était un joueur habile du côté gauche qui a remporté deux titres de première division, deux FA Cup et une Coupe de la Ligue au cours d’une période de 10 ans pour le club entre 1987 et 1997. Mane a un long chemin à parcourir s’il veut surpasser les 402 apparitions de Barnes pour le club, mais défiera certainement son retour de but s’il est capable de conserver sa forme actuelle.

"He will be really pushing John Barnes in the all-time Liverpool XI when he finishes."

Fair to say @Carra23 is a big fan of Sadio Mane!

📺 Watch #CHELIV reaction on Sky Sports PL pic.twitter.com/T3HX3xc33k

— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) September 20, 2020