L’international sénégalais a obtenu le maximum de points pour le Rouge avec son doublé à Stamford Bridge

Sadio Mane est devenu le troisième joueur de Liverpool à marquer un doublé en Premier League à Stamford Bridge après que ses buts les aient inspirés à une victoire 2-0 contre Chelsea dimanche.

Il rejoint Steve McManaman, qui a marqué deux buts dans l’ouest de Londres en 1995, et Philippe Coutinho, qui a marqué un doublé contre les Blues en octobre 2015, sur la liste.

Après une première mi-temps sans but, Mane a brisé l’impasse à Stamford Bridge à la 50e minute et a conclu sa victoire avec sa deuxième frappe quatre minutes plus tard.