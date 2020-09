Alors qu’il a prolongé son contrat pour deux saisons, Nampalys Mendy réussit ses débuts cette saison. Dans l’effectif des Foxes depuis 2016, c’est lors de la saison 2018-2019 qu’il a marqué son empreinte avec des titularisations jusqu’à la 25e journée. Le reste de la saison n’a pas été bonne, il a joué à peine 30 minutes par match, 3 fois sur le banc et deux fois absent du groupe.

Lors de la saison 2019-2020, le footballeur de 28 ans est apparu à huit reprises, pour sept rencontres de Premier League. N’empeche, il prolonge jusqu’en 2024. Et d’entrée, il réussit ses débuts. Titularisé deux fois, il a joué toute la partie. « Il rompt beaucoup de jeu et c’est pourquoi il est là. Il a connu un bon début de saison » a déclaré la legende du club Steven Walsh qui a apprécié la belle prestation de l’ancien joueur nicois.

"He breaks up a lot of play and that's why he's there. He's had a solid start to the season."

September 20, 2020