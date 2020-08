Le milieu de terrain franco-sénégalais a rempilé pour les deux prochaines années en faveur des Foxes entraînés par Brendan Rodgers, soit jusqu’en juin 2024.

L’ancien joueur de Nice avait été recruté durant l’été 2016 pour la somme de 15,5 millions d’euros, disputant 49 matches toutes compétitions confondues avec le pensionnaire du King Power Stadium. Lors de la saison 2019-2020, le footballeur de 28 ans est apparu à huit reprises, pour sept rencontres de Premier League.

I'm happy to continue with the foxes 🦊 2️⃣4️⃣ 💙@LCFC #Leicester #NewContract #Ready pic.twitter.com/AVlR78B2PE

— Nampalys Mendy (@Papy_Mendy) August 24, 2020