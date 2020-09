Dans l’air depuis quelques jours, le contrat de Pierre-Emerick Aubameyang a été enfin prolongé. Chez les Gunners, le Gabonais a annoncé une prolongation de trois années supplémentaires, jusqu’en 2024. Un nouveau bail qui lui permet de toucher un sacré pactole devançant largement la star sénégalaise, Sadio Mané.

Pierre-Emerick Aubameyang scelle ainsi son avenir au club Londonien en signant cette prolongation de contrat, qui lui fait le joueur le mieux payé de l’histoire du club. D’après The Daily Mail, visité par wiwsport, l’attaquant touchera près du double cette saison. Son salaire initial estimé à 271 500€ par semaine, pourrait, avec les bonus, grimper jusqu’à dépasser les 380 000€ hebdomadaires que gagne Mesut Özil, le plus haut salaire du vestiaire londonien.

Ce qui serait presque le double de celui du Ballon d’Or africain de la saison 2018-2019. Sadio Mané, le 3e joueur le mieux payé des Reds, qui touche 170.000 euros par semaine est largement devancé par Pierre-Emerick Aubameyang. Soit 13 milliards de francs CFA par an auxquels s’ajouteront divers bonus contre prés de 10 milliards de nos francs pour l’enfant de Bambali.

Arrivé au club en 2018 pour plus de 63 M€, Pierre-Emerick Aubameyang avait signé un contrat lui garantissant 200 000 £ par semaine (217 000 €), soit plus de 10 M€ par an. Ce nouveau contrat assure la présence d’Aubameyang au club jusqu’en 2023.

