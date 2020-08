Dans l’effectif d’Arsenal depuis janvier 2018 en provenance du Borussia Dortmund, son contrat avec le club anglais termine en juin prochain. Meilleur buteur de la formation anglaise avec 25 buts, Pierre Emerick Aubameyang a fini de montrer sa présence primordial dans le groupe en atteste sa prestation XXL lors de la finale en FA Cup.

Samedi passé, Arsenal remportait son premier trophée national depuis 2017. 8e au classement à la fin de la saison, Aubameyang grâce à son doublé, a offert le ticket qualificatif en Europa League aux Gunners en battant Chelsea (2-1).

De quoi convaincre les dirigeants d’Arsenal qui sont prêts à se plier en quatre pour prolonger l’attaquant de 31 ans. Selon Footmercato, le meilleur buteur africain de la Premier League est actuellement rémunéré à hauteur de 220 000 euros par semaine. Il pourrait désormais toucher 280 000 euros hebdomadaires sur les trois prochaines années. Une offre qui ne devrait pas rester longtemps sur la table comparé à celui Sadio Mané qui touche 170.000 euros par semaine. Celui du gabonais serait d’un salaire annuel qui passerait de 11,4 à 14,6 millions d’euros.

Depuis son arrivée, Aubameyang, auteur de 70 buts et 15 passes décisives en seulement 109 matchs, avec notamment 29 buts en 44 matchs cette saison, est le Gunner le plus régulier et le seul à afficher un niveau de classe mondiale.

De son côté, Mikel Arteta est très clair concernant son capitaine. « Aubameyang sait ce que je pense de lui, je veux construire l’équipe autour de lui. Je pense qu’il veut rester, mais il faut trouver un accord. Les moments, comme ce sacre, vont aider à le convaincre. Je crois qu’on se trouve sur la bonne voie et il doit jouer un grand rôle dans notre avenir. Je pense qu’il va continuer avec nous » , a expliqué le manager espagnol.

