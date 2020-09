Le magazine américain Forbes a publié une liste des meilleurs joueurs africains de l’histoire de la Premier League anglaise. Bien évidemment la star sénégalaise y figure.

Un certain nombre de joueurs africains ont marqué l’histoire du championnat anglais. Le magazine Forbes a rendu son top 8 des meilleurs footballeurs africains de l’histoire de la Premier League en se basant sur le talent des joueurs, le statut ainsi que l’émotion que ces derniers ont procurés aux supporters. Vainqueur du championnat d’Angleterre à 4 reprises et auteur de 104 buts en 254 matchs de Premier League, l’ancien attaquant de Chelsea, Didier Drogba, est le premier de ce classement.

Sadio Mané, l’ancien pensionnaire de l’AS Génération Foot qui a atteint la barre des 100 buts en Angleterre toutes compétitions confondues (championnat et coupes nationales), la saison dernière est classé à la 7e place de ce classement. Sous le maillot de Southampton, entre 2014 et 2016, le « serial-buteur de Bambali », a fait parler la poudre à 25 reprises. Et avec la prestigieuse vareuse rouge, le voilà fort de 75 buts !

Les 8 meilleurs joueurs de Premier League africaine de tous les temps de Forbes:

1- Didier Drogba, Côte d’Ivoire

2- Yaya Touré, Côte d’Ivoire

3- Michael Essien, Ghana

4- Emmanuel Adebayor, Togo

5- Mohamed Salah, Égypte

6- Kolo Touré, Côte d’Ivoire

7- Sadio Mané, Sénégal

8- Nwankwo Kanu, Nigeria

wiwsport.com