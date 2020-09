La FIBA Afrique a annoncé ce lundi l’organisation des championnats d’Afrique U18 en terre égyptienne, en décembre prochain. Cependant le Sénégal prendra t’il part à ces joutes ?

Prévus en Guinée Équatoriale et au Mali, c’est finalement en Égypte que se dérouleront les deux championnats d’Afrique U18 2020. Cependant la question qui pourrait se poser est de savoir si notre pays participera à ces compétitions.

Au Sénégal , il n’y a plus eu de compétitions ni d’activités sportives depuis le mois de mars dernier, à cause de la pandémie du Coronavirus. Les autorités ayant décidé de tout suspendre. La Direction Technique nationale qui avait pourtant entamé les phases de présélections pour les competitions U18 et U16 n’a finalement pas pu terminer son programme. Même le stage de l’équipe nationale féminine A d’août dernier, en vue des éliminatoires de l’AfroBasket 2021, a été annulé. Depuis donc plus de championnat, ni de compétitions, encore moins des détections pour la petite catégorie.

Aujourd’hui, alors que le démarrage de la nouvelle saison pourrait aussi être reporté en janvier 2021 à cause de ces restrictions, l’instance fédérale mettra-t-elle une croix sur ces deux compétitions ? Une décision que l’on ne souhaiterait pas et qui surtout mettrait encore le Sénégal dans une mauvaise posture en ce qui concerne les compétitions chez les jeunes.

Osons donc espérer que nos U18 comme filles prendront part d’abord aux phases qualificatives pour décrocher leur ticket. Mais en attendant, il faudra d’abord connaître la décision de la FSBB et de la Direction Technique nationale.

Pour rappel, chez les garçons le Sénégal est revenu à la compétition en 2018 terminant vice-champion au Mali. Alors que du côté des filles, plus de participations depuis 2012.

Basket 221