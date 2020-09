Courtisé par Garl Fatih Karagümrük, une pensionnaire de la première division turque, Ibrahima Mbaye avait ouvertement manifesté son désir de rester en Italie. Et il semble que le défenseur sénégalais pourrait finalement rester.

Interrogé sur le sujet, Beppe Accardi, agent et père adoptif du latéral a évoqué l’avenir du joueur de Bologne sur une radio italienne :

« Si une offre importante arrive, on pourrait l’envisager, mais il est peu probable qu’Ibra quitte Bologne, pour deux raisons principales« , affirme -t- il. Avant d’ajouter : « l’entraîneur l’estime. et il l’apprécie car il est toujours disponible et prêt, avoir un tel garçon dans un groupe ne peut que bien faire, et il se sent chez lui à Bologne », conclut-t-il.

