Quel club va recruter Koulibaly lors de ce mercato? C’est la question que se posent tous les observateurs actuellement. Si Manchester City se montre favori dans le dossier, PSG n’est pas en reste. Toutefois, Aurelio de Laurentiss a le dernier mot: il se prononcera bientôt.

Le président de Naples vendra son Roc au plus offrant. Les prochains jours seront décisifs pour l’avenir du défenseur central agé de 29 ans. Manchester City est prête à relancer le dossier. Entre ce lundi et mardi il pourrait y avoir une rencontre à Capri avec son agent Ramadani qui entretient les relations entre le club anglais et Napoli. Aurelio De Laurentiis a déclaré à l’agent qu’il n’avait pas l’intention de vendre son joueur pour moins de 85 à 90 millions d’euros informe AreaNapoli visité par wiwsport.

Napoli a également reçu un appel téléphonique de Leonardo du PSG qui a également demandé des informations sur Fabian, mais Koulibaly serait plus attiré par l’idée de travailler avec Guardiola en premier informe notre source. D’ailleurs, wiwsport vous informait des termes du futur contrat de Koulibaly si City arrivait à trouver un accord avec Naples (https://wiwsport.com/2020/09/06/manchester-city-koulibaly-va-toucher-9-me-6-milliards-fcfa-par-an-3-me-de-bonus/)

La meme source du jour précise que les négociations devraient s’accélerer avec Soktratis qui attend attend. Le défenseur grec a donné sa disponibilité maximale à Naples, il a fait savoir au club bleu qu’il attendra encore 4-5 jours avant d’évaluer toute autre proposition.

