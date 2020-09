La PFA (association des footballeurs professionnels) a livré ce vendredi sa « shortlist » : six joueurs sont en course pour le titre de joueur de la saison 2019-20.

Liverpool, champion d’Angleterre a quatre candidats dont l’inévitable Sadio Mané. Les deux autres sont de Manchester City. Sans surprise, l’attaquant sénégalais de Liverpool, auteur d’une saison pleine figure dans cette liste établit par l’association des footballeurs professionnels.

Auteur d’un excellent exercice 2019/2020 (35 matchs, 18 buts, 7 assists), Sadio Mané a été élu meilleur joueur de la saison par les Fans. Une première récompense individuelle à laquelle pourrait venir s’en ajouter une deuxième.

Outre ses coéquipiers Jordan Henderson, Virgil Van Dijk et Trent-Alexander Arnold, la star sénégalaise devra faire face à Raheem Sterling et le Diable Rouge, Kevin D Bryne sacré meilleur joueur de la saison. Cette distinction sera déterminée par l’association des footballeurs professionnels (PFA). Ce sont donc les footballeurs eux-mêmes qui seront invités à voter pour leurs pairs.

The nominees for the PFA Players’ Player of the Year!

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 @trentaa98

🇧🇪 @DeBruyneKev

🇳🇱 @VirgilvDijk

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 @Jhenderson

🇸🇳 Sadio Mané

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 @sterling7#PFAawards #POTY pic.twitter.com/LQSDt3ojDV

— Professional Footballers' Association (@PFA) September 4, 2020