Longtemps annoncé sur le départ, le joueur Sénégalais Elimane Franck Kanouté de Pescara, une formation italienne qui évolue en Serie B, vient d’officialiser son transfert.

Il s’engage avec le club Cercle de Bruges, l’actuel 7e au classement de Jupiter Pro League. Le milieu de terrain sénégalais de 21 ans Franck Kanoute formé à la Juventus de Turin a signé un bail de quatre années. Le montant du transfert s’élève à 2 millions d’Euros + 10% à la revente.

Parcours

Elimane a débuté dans la rue comme tout les enfants de Ziguinchor, avant d’aller faire quelques pas à l’école de football de Aicha. Mais il a vraiment explosé à l’ASC Tilène, en cadet. C’est là qu’il a été repéré par Agora (ou coachait Badara Sarr). Là-bas, il n’a pas mis du temps à convaincre les recruteurs italiens venus chercher les perles rares. C’est ainsi qu’il est parti en Italie, où il a débarqué au centre de formation de la Juventus avec qui il disputera la Youth League entre 2015 et 2017, avant de se faire transféré à Pescara (2018). Ce dernier le prêtera à Ascoli avec qui il joue également en Série B (2018), avant d’aller à Cosenza Calcio un an plus tard, où il a disputé 17 matches.

