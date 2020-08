Interpellé par la Tfm sur l’affaire CRBS – FSBB et la convocation de présidents de clubs, Makhatar Ndiaye (président SIBAC) a réfuté les accusations de l’instance dirigeante du basketball. Il parle de tentative d’intimidation et précise l’objectif de cette convention pour le renouveau du basket sénégalais :

“Je pense que cette démarche est empreinte de malhonnêteté, parce que le président Baba Tandian de Saint Louis Basket Club, qui était en contentieux avec la fédération sénégalaise de basketball, a été jugé de façon expéditive par le bureau fédéral en plein Covid-19. Pour eux, c’est un moyen de dissuader les clubs de rejoindre cette réflexion. Ils nous qualifient de structure parallèle, ce qu’on n’est pas du tout. On ne voudrait pas que notre nom soit sali dans des histoires de sanction, parce qu’on n’a rien fait qui vaille d’être sanctionné.” a-t-il-déclaré.

Et de poursuivre : “Quand on sanctionne des gens parce qu’ils se mettent ensemble pour réfléchir, on se demande dans quel pays on est. On est dans un état de droit. Et cette missile qu’on a reçu reflète réellement des intentions. Quand le secrétaire général envoie des missiles, c’est parce que le président de la fédération l’a autorisé. Quand ils disent que c’est 5 clubs contre 102, ils sont dans une logique purement électoraliste. Donc quand on disait de ne pas toucher aux textes, pour un troisième mandat, là c’est un aveux de taille qu’ils viennent de faire. Quand on demande la reddition des comptes, voila tout à coup la même missile qui menace de suspendre les gens. On voit des promesses de subvention aux clubs. D’où viennent ces subventions ? Tantôt On nous disait que les caisses de la fédération étaient vides. On peine à avoir le bilan de l’Afrobasket. On continuera de se poser des questions, on continuera de réfléchir. Et je pense que personne ne peut nous en empêcher. Maintenant nous prendrons toutes nos responsabilités vis-à-vis de cela.”

Basket Senegal