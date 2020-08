En provenance d’Aspire Academy Dreams, Moussa Ndiaye rejoint Moussa Wagué et signe pour trois saisons au FC Barcelone avec une option de deux ans et une clause libératoire de 100 millions d’euros, annonce le club catalan.

Moussa Ndiaye est le nouveau joueur du FC Barcelone. Le défenseur central sénégalais de 18 ans est issu de l’Aspire Academy Dreams de son pays, et signe pour trois saisons avec une option de deux ans supplémentaire, et une clause de libératoire de 100 millions d’euros. Le coût de l’opération est de 500 000 euros versé à Asprire.

Annoncé depuis plusieurs semaines sur wiwsport.com, le transfert de Moussa Ndiaye a été officialisé ce vendredi par le FC Barcelone. Le joueur rejoint l’équipe B du Barça.

Moussa Ndiaye est un jeune arrière gauche, qui peut jouer à la fois comme avant centre et arrière gauche. Il mesure 1,78 mètre de hauteur et se distingue par sa puissance et sa vitesse comme il l’a montré avec l’équipe nationale du Sénégal lors de La Coupe d’Afrique des moins de 20 ans qui s’est disputée en 2019.

Un championnat où le meilleur joueur du tournoi a été choisi. Il a également marqué les esprits du clubs lors de la Coupe du Monde U-20 organisée en Pologne où le Sénégal s’est incliné en quarts de finale aux tirs au but contre la Corée du Sud (3-3, 2-3).

