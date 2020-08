Il vient de s’engager pour trois ans au FC Barcelone. Moussa Ndiaye est le nouveau joueur du FC Barcelone et rejoint Moussa Wagué. Le défenseur central sénégalais de 18 ans est issu de l’Aspire Academy Dreams de son pays, et signe pour trois saisons avec une option de deux ans supplémentaire, et une clause de libératoire de 100 millions d’euros. Le coût de l’opération est de 500 000 euros versé à Asprire

