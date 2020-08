Annoncé dans les grands clubs d’Europe, la petite sénégalais, Moussa Ndiaye devrait finalement rejoindre le FC Barcelone. D’après le quotidien Catalan “Sport”, Moussa Ndiaye est très proche du club Catalan.

Moussa Ndiaye au Fc Barcelone, c’est presque fait. Mais pour le moment, il est cloué au pays et aurait même débuté l’apprentissage de l’Espagnol depuis des mois en attendant de trouver une solution.

Ndiaye, 1,78 de haut, se distingue dans l’axe de la défense par sa puissance et sa vitesse . De plus, il fait également preuve de personnalité et d’audace lorsqu’il prend le ballon avec sa jambe la plus habile, son pied gauche. La preuve de son évolution intéressante est le fait qu’il a été désigné meilleur joueur de la Coupe d’Afrique U-20 disputée en février 2019. Ses performances en petite catégorie lui a permis d’être convoqué par le sélectionneur national de l’équipe A sénégalaise, même s’il n’a pas encore pu faire ses débuts.

« Je connais très bien Moussa Ndiaye et c’est un bon signe pour les joueurs de la ligue locale qu’ils voient que la porte de l’équipe nationale n’est en aucun cas fermée. Qu’ils continuent à s’améliorer à leur niveau parce qu’ils le méritent, comme C’est arrivé avec Ndiaye, ils viendront en équipe nationale », a commenté l’entraîneur sénégalais Aliou Cissé, après sa convocation pour les matchs de qualification de la Coupe d’Afrique contre le Congo et le Royaume du Swaziland.

wiwsport.com