Dans l’article précédent d’un communiqué actant la traduction devant la commission de discipline de la Fédération de Baba Tandian, ainsi que 4 autres présidents de club par Me Babacar Ndiaye, pour leur appartenance à une structure dénommée Convergence pour le renouveau du Basket sénégalais (CRBS). L’ancien président de la Fédé Baba Tandian laisse entendre qu’il ne répondra à aucune convocation.

« Premièrement, je n’ai reçu aucune notification de la FSBB ? Parce que je suis à l’étranger. Deuxièmement, je ne réceptionnerai aucune notification. Envoyer des notifications à chaque instant à des gens, je dis que ça suffit. Il faut que Babacar apprenne à nous respecter. Nous sommes déjà respectueux. Il n’a qu’à nous sanctionner. Il n’a pas besoin d’envoyer des notifications. Le chantage est inadmissible dans cette Fédé. On dirait qu’on n’a plus le droit de se rassembler sans son avis. Nous ne sommes pas là pour écourter le mandat de Babacar Ndiaye. On est là pour travailler pour l’avenir du basket. Depuis 30 ans, je suis dans le milieu. J’ai donné mon âme. Tout ce que j’ai, je le donne au basket. Je veux qu’il me colle la paix. Ce que nous lui demandons, c’est de rendre des comptes », fustige t-il dans Stades.

