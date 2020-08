Décidément rien ne va plus pour le basketball sénégalais très mal en point sur et en dehors des parquets. La dernière actualité en date est le communiqué de feu servi par le président de la fédération sénégalaise de basketball, Me Babacar Ndiaye. Plus précisément par le biais de son secrétaire général, Mr Ibrahima Niang qui a signé le document actant la traduction prochaine en commission de discipline de Baba Tandian, le président de Saint-Louis Basket club. L’ancien président de la FSBB, ne sera pas seul sous la menace de l’épée de Damoclès brandie par les dirigeants du basket sénégalais.

En effet, quatre autres autres présidents de clubs dont Mamadou Keïta (Guédiawaye Basket Academy), Ndiaga Matar Ndiaye (SIBAC), Ibrahima Cissé (Kaffrine Basket club) et Amadou Dieng (Centre Excellence Louga.) sont sous le coup de sanctions.

Dans le communiqué en question publié ce mercredi soir, il est reproché au cinq présidents de club cités ci-dessus, d’avoir adhéré à une structure dénommée CRBS. En guise de rappel, le 10 août dernier, la FSBB de souligner qu’elle avait d’ailleurs expressément sommé les potentiels clubs adhérents à cette nouvelle structure (CRBS), qu’ils s’exposaient à des sanctions.

C’est maintenant chose faite ou du moins en cours d’être actée puisque, Me Babacar Ndiaye et sa commission de discipline vont passer à la vitesse supérieure. Pour cause, les cinq présidents de clubs concernés en plus du directeur technique régional de Kaffrine, Julien Diouf, seront traduis devant la commission de discipline dès la reprise des activités de la fédération.

Dans cette circulaire adressé aux présidents de club et de ligue, la FSBB de préciser que pour l’heure seuls 5 clubs sur 102 ont rejoint le CRBS. Et, que dans la foulée, ils comptaient attribuer une subvention aux clubs et diverses ligues en perspective de la prochaine saison. En attendant les réactions des concernés, dont Baba Tandian, cet épisode pourrait bien être le début d’un des feuilletons de l’été…

