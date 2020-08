Annoncé dans un communiqué aux médias cette semaine qu’Extrême E devrait être diffusé en direct sur le continent africain notamment le Sénégal à la suite d’un accord avec The Walt Disney Company.

La série pionnière de course automobile hors route électrique vise à mettre en évidence l’impact du changement climatique et des influences humaines sur les endroits gravement endommagés dans lesquels elle courra. L’odyssée mondiale de cinq courses de l’Arctique à la forêt amazonienne sera diffusée en direct dans plus de 50 pays africains, dont le Kenya, le Nigeria, l’Afrique du Sud, le Sénégal, la Tanzanie et l’Ouganda.

«Nous visons à rendre notre championnat accessible à un public aussi large que possible dans le monde entier, et cet accord ouvre la porte à des dizaines de millions de téléspectateurs à travers l’Afrique – d’autant plus important que le continent accueillera l’une de nos courses au Sénégal, », a déclaré Ali Russell, directeur du marketing chez Extreme E dans News 24

Ali a ajouté: «Extreme E est un produit sportif de premier plan qui ne ressemble à rien d’autre pour le moment, et nous voulons partager l’objectif de la série de sensibiliser le monde au changement climatique, tout en promouvant les véhicules électriques à batterie et des solutions viables et durables. »

