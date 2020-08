L’attaquant de Liverpool Sadio Mane est peut-être l’homme le plus gentil du football et il a de nouveau montré sa classe en aidant un joueur blessé de Stuttgart en dehors du terrain.

La pluie tombait lors du match amical des Reds en Autriche, mais cela n’a pas empêché la star sénégalaise d’aider un autre joueur.

La météo posait quelques problèmes, Joe Gomez perdant l’équilibre à plusieurs reprises, ce n’était donc qu’une question de temps avant que quelqu’un ne prenne un coup.

C’est un simple geste de Mane pour aider un joueur de Stuttgart en dehors du terrain, mais cela illustre juste sa classe.

Sadio Mane helping an injured Stuttgart player off the pitch

What a fella 👏 pic.twitter.com/lBKgMAYG6q

— The Anfield Wrap (@TheAnfieldWrap) August 22, 2020