Sadio Mané fait partie du onze de départ qui va affronter Sttugart ce samedi en match amical. Les reds sont en pleine préparation de la saison 2020-2021 de Premier League. Liverpool champion de la défunte saison, viendra certainement pour maintenir son titre.

