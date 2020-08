Il y’a quelques semaines, le comité exécutif de la FSF a pris la décision d’arrêter définitivement le championnat local sans titre de champion avec Teungueth FC et Jaraaf qui représenteront le Sénégal en Afrique.

Dans un entretien avec wiwsport.com, Thierno Seydi a donné son point de vue sur la situation du football local sénégalais. Pour l’agent de joueur la FSF devait prendre une décision définitive quand la pandémie du coronavirus a commencé à prendre de l’ampleur.

« La contestation était inévitable. La preuve, la formule que la FSF voulait adopter était contestée. Cela veut dire qu’en un moment donné, il faut que la raison revienne. Je ne suis pas ni pro fédération, ni anti fédération, je suis le football local de loin. Mais tu ne pouvais pas avoir une décision qui n’arrange tout le monde. Mais la raison doit revenir et il faut que les acteurs se réunissent pour discuter. A mon humble avis, dès l’apparition de la pandémie, quand on a remarqué la maladie commence à prendre de l’ampleur, on arrête le championnat. En ce moment, tout le monde savait que la maladie est grave et c’est ce que les autres pays ont fait. On est pas plus expert que les autres »

Concernant le titre de champion, il avance que la « FSF pouvait prendre la décision d’arrêter le championnat car c’est une situation exceptionnelle. Et comme on a joué la moitié du championnat, pour moi on devait donner à Teungueth FC le titre de champion. Pour être honnête, on devait donner à Babacar Ndiaye le championnat parce que c’est une année exceptionnelle. Il a fait quand même la moitié du championnat et il était devant avec 12 points. Quand tu lui donne le titre, personne ne dira que c’est injuste ».

