Il est le 54e entraîneur de l’histoire du FC Barcelone. Après l’humiliation en quart de finale de Ligue des champions face au Bayern (8-2), le club catalan n’a pas tardé à faire appel à Koeman.

Légende du Barça avec qui il a conquis quatre titres de champion ainsi qu’une Ligue des champions dans les années 90, le Néerlandais arrive avec un certain statut et un certain passé. Parmi les chantiers de Koaman, remettre la masia au cœur du jeu, retenir Lionel Messi, laisser partir certains cadres et recruter de bons joueurs.

Ces dernières années, le Barça a remporté quatre Ligues des champions et s’est imposé comme l’un des cinq plus grands clubs d’Europe, ne pas l’avoir vu en finale d’une édition depuis 2015 a quelque chose de spécial. Et symbolise bien les difficultés catalanes depuis trop de temps.

Pour Koeman, c’est une crédibilité européenne à aller rechercher. Ancien coach de Sadio Mané à Southampton, il a aussi fait son parcours en Premier League. Grand admirateur de l’attaquant sénégalais, le coach néerlandais aura certainement besoin de ses services pour rehausser le niveau de jeu du FC Barcelone.

Même si l’ancien international espagnol Xavi Hernandez avait estimé que le jeu de Sadio Mané n’était pas compatible à celui du FC Barcelone, il faut rappeler que Koeman fait partie des coachs qui ont joué un grand rôle dans la progression de Sadio. Son transfert est souvent associé au Real Madrid, parce que Zidane l’a pisté depuis quelques années. La réalité est que la maison blanche est dans l’incapacité de faire un gros transfert cet été et le FC Barcelone veut retrouver sa belle équipe.

