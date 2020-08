Le FC Barcelone reçoit Naples de Kalidou Koulibaly ce samedi 19h Gmt pour le match retour de 1/8 de finale de la Ligue des Champions 2019/20. Découvrez notre pronostic pour ce match.

Le Barça a passé une saison « banale » selon ses normes, absolument pas brillant dans la plupart des matches, et laissant filer le championnat au Real Madrid. Oui, Messi, Suarez et Griezmann jouent toujours, mais comme nous l’avons vu plus d’une fois récemment, cela ne garantit pas des victoires.

Le Napoli avait l’air bien contre les Catalans lors du premier match et a mérité un match nul 1-1. Gattuso obligera ses joueurs à évoluer d’une manière compacte et serrée. Mais si l’arbitre Felix Brych a souvent fermé les yeux lors du match aller, on doute qu’au Camp Nou, on permette de jouer trop dur aux visiteurs.

Le Barça n’aura pas Busquets ni Vidal. L’un et l’autre auraient été utiles sur le terrain. Napoli est une équipe dangereuse et chaque perte de ballon par les Catalans peut être importante.

Le Barça mènera le jeu, mais les Napolitains qui sont plus efficaces pourraient bien les surprendre.

