Comme à chaque début de semaine, footmercato sort le classement des top buteurs européens avec l’attaquant sénégalais Papis Demba Cissé.

Et il ne reste plus qu’une semaine avant de connaître le grand vainqueur de cette édition 2019-2020 assez particulière, car tronquée par la pandémie de Coronavirus. L’Eredivisie, la Jupiler League et la Ligue 1 ne sont pas allées à leur terme et c’est logiquement que les meilleurs buteurs de ces championnats ne se retrouvent pas dans le top 10.

En tête depuis longtemps, Robert Lewandowski conserve sa première place d’une courte tête. Papis Demba Cissé est le seul joueur sénégalais qui figure dans ce top 10 des meilleurs buteurs européens. Avec ses 22 buts en en 32 matches, il occupe la 9e place de ce classement et devance le gabonais Pierre-Emerick Aubameyang.

Le classement des meilleurs buteurs européens au 27/07/2020 :

1) Robert Lewandowski (31 ans/Bayern Munich/Pologne) – 34 buts en 31 matches (2761 minutes)

2) Ciro Immobile (30 ans/Lazio/Italie) – 34 buts en 35 matches (2996 minutes)

3) Cristiano Ronaldo (35 ans/Juventus/Portugal) – 31 buts en 32 matches (2829 minutes)

4) Timo Werner (24 ans/RB Leipzig/Allemagne) – 28 buts en 34 matches (2808 minutes)

5) Lionel Messi (33 ans/FC Barcelone/Argentine) – 25 buts en 33 matches (2879 minutes)

6) Alexander Sørloth (24 ans/Trabzonspor/Norvège) – 24 buts en 34 matches (2990 minutes)

7) Romelu Lukaku (27 ans/Inter Milan/Belgique) – 23 buts en 34 matches (2804 minutes)

8) Jamie Vardy (33 ans/Leicester/Angleterre) – 23 buts en 35 matches (3034 minutes)

9) Papiss Cissé (35 ans/Alanyaspor/Sénégal) – 22 buts en 32 matches (2738 minutes)

10) Pierre-Emerick Aubameyang (31 ans/Arsernal/Gabon) – 22 buts en 36 matches (3139 minutes)

