« J’ai fait savoir à l’entourage du joueur qu’on n’est pas sur lui, on n’a pas fait d’offre. On n’a ni les moyens, ni l’intérêt pour le faire venir.

» C’est avec ces mots, prononcés lors d’un entretien accordé à La Provence, qu’André Villas-Boas a refermé un dossier qui animait depuis quelque temps déjà les discussions des supporters marseillais : non, Mbaye Niang ne viendra pas à l’OM. Et ce en dépit des récentes déclarations du joueur de 25 ans, qui avait clamé son réel intérêt pour le club phocéen. Mais les Olympiens disposent d’un budget serré et l’international sénégalais était, à l’évidence, trop cher pour eux.

Niang n’ira pas au Qatar

Ne pouvant pas rejoindre son point de chute rêvé, que va faire Niang ? Quitter Rennes à tout prix ne semble pas être sa priorité, et ce d’autant plus que la formation bretonne – 3eme du dernier exercice – disputera a minima les tours préliminaires de la prochaine édition de la Ligue des Champions. A en croire les informations de L’Equipe, l’ancien Caennais n’aurait d’ailleurs pas l’intention de filer au Qatar, où il intéresserait pourtant Al-Duhail. Le Mercato sera long, des écuries européennes de haut standing pourraient venir aux renseignements et, toujours selon le quotidien sportif, le SRFC ne bloquerait pas son protégé en cas d’offre conséquente. En attendant d’y voir plus clair à ce sujet, les Rouge et Noir prospecteraient en deuxième division espagnole pour renforcer un secteur offensif qui a déjà accueilli Martin Terrier (Lyon). Darwin Nunez (Almeria) et Luis Suarez (Saragosse) seraient ainsi suivis par les dirigeants rennais.

Avec Football 365