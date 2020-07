Situation inquiétante pour la deuxième division espagnole. Fuenlabrada compte 12 nouveaux cas qui porte désormais le nombre à 28 personnes atteintes de la Covid19. La Liga a annulé le dernier match de la saison face à la Corogne.

« Il y a un total de 12 nouveaux cas . Quatre des nouveaux cas sont à Madrid et ils n’ont eu aucun contact depuis le match contre Elche le 17 juillet. Les huit autres nouveaux cas sont négatifs depuis samedi 18 et, après huit jours et malgré leur isolement dans leurs chambres depuis six jours, les résultats sont aujourd’hui positifs. De plus, parmi les 12 nouveaux cas, il y avait deux personnes avec des anticorps ayant déjà réussi la maladie et, cependant, elles ont été testées positives dans ce dernier test » a informé le club à travers un communiqué. L’identité des personnes contaminées ne sont pas révélées. Il y’a deux semaines, le milieu de terrain sénégalais a signé un contrat de 3 ans avec le club espagnol qui a levé son option d’achat.

Le club de la région de Madrid devait affronter La Corogne lundi dernier dans le cadre de la dernière journée de championnat. Le match avait été repoussé au 30 juillet après la découverte de plusieurs cas positifs. Fuenlabrada tenait absolument à jouer cette rencontre car en cas de victoire, il se hissait en sixième position et pouvait dès lors participer aux playoffs pour la montée en Liga.

La Liga a annoncé l’annulation du match de la dernière journée de D2 entre La Corogne et Fuenlabrada, initialement reporté au 30 juillet après la découverte de cas de Covid-19 au CFF. Le club madrilène, qui ne pourra pas se battre pour la promotion en Liga, conteste cette décision.

