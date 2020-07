Après la victoire de son équipe hier contre le FC Nordsjælland, Dame Ndoye a réagit au micro de fck.dk. L’attaquant sénégalais a exprimé sa satisfaction et revient sur sa saison de manière personnelle.

« Je vais bien maintenant, mais j’ai aussi fait ce que j’ai pu pour me préparer au combat. Je ne pense pas vraiment avoir quoi que ce soit à prouver, pour moi, il s’agit d’en profiter et d’aider mes amis dans le club – puis de se battre pour le club », affirme Dame Ndoye.

Il avance: « Nous avons été touchés par de nombreuses blessures et avons peut-être fini troisième ou quatrième, mais nous avons combattu tout ce que nous pouvions ici à la fin, puis nous nous sommes retrouvés avec le médaille d’argent. Personnellement, bien sûr, c’est bien d’être de retour, et qu’aujourd’hui je viens et marque. Je dis juste un merci à tout le monde pour l’aide que j’ai reçue dans le cadre de ma rééducation, donc c’était un sentiment formidable de pouvoir aider l’équipe à la victoire ».

wiwsport.com