Dans un entretien avec nos confrères de emedia, Fatma Samoura, secrétaire général de la FIFA s’est prononcée sur le fonctionnement de l’instance dans ce contexte de crise.

Fatma Samoura est revenu sur le plan de relance prévu par la FIFA après la pandémie Covid-19. « En mai 2020, la FIFA a partagé un outil d’évaluation des risques liés au football avec nos 211 associations membres et les six confédérations continentales, pour faciliter la planification de la reprise des activités de football par les organisateurs de compétitions et de matches, et ce dès que les autorités sanitaires et les gouvernements concernés estimeront que les conditions sanitaires sont réunies.

L’outil d’évaluation des risques liés au football a été développé en collaboration avec l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), l’UEFA, l’Association des Clubs Européens (ECA), la FIFPRO, le Forum des ligues mondiales et les ligues européennes. Il comprend une liste de mesures visant à réduire le risque global de rassemblements de masse contribuant à la propagation du COVID-19, ainsi que des indications pour l’entraînement individuel et en groupe des équipes de football ».

Fatma Samoura avance: « En plus de cet outil d’évaluation des risques, un document de recommandations médicales de la FIFA a été envoyé à toutes les parties précédemment citées. Ces recommandations sont le fruit des réflexions du Groupe de travail médical COVID-19 de la FIFA, créé le 16 avril 2020 et composé de deux responsables médicaux de la FIFA, d’un représentant médical / scientifique de chacune des six confédérations et de consultants externes. L’Organisation Mondiale de la santé et la Commission médicale de la FIFA ont également contribué à l’élaboration dudit document. La FIFA analyse et évalue quotidiennement l’impact du virus Covid-19 sur le football mondial ».

Concernant ses projets personnels pour le Sénégal, la SG de la FIFA confie qu’elle nourrit « le rêve de voir un jour les Lions de la Teranga disputer une finale de la Coupe du Monde de la FIFA ».

wiwsport.com