Comme à l’accoutumée, la première sortie du champion est toujours sanctionnée par une haie d’honneur. Et Kasımpaşa l’a exécuté à la lettre. Face aux champions de Turquie, Kasimpasa de Baba Thiam a honoré Istanbul par une haie d’honneur lors de son entrée sur le terrain, avant de s’imposer (3-2)

Le champion de Turquie tombe. Face à Kasimpasa de Mame Baba Thiam, comptant pour la dernière journée de la super Lig, Istanbul BB s’est incliné sur score de (3-2), devant une équipe très disciplinée. L’attaquant sénégalais, Mame Baba Thiam, pour sa part a effectué une passe décisive sur le second but de Kasimpasa. Dans la foulée, Demba a marqué son 14e but de la saison.

⚽️08' Fode Koita

⚽️27' Fode Koita

⚽️62' Yusuf Erdoğan

⚽️78' Demba Ba

⚽️80' Edin Visca Süper Lig'de sezonun son maçında Kasımpaşa, şampiyon Başakşehir'i 3-2 mağlup etti. pic.twitter.com/L7k1wAnTKy — Sporx (@sporx) July 26, 2020

