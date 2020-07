Crystal Palace qui a enchaîné sept défaites d’affilée dont 6 sans marquer le moindre est en vacances depuis longtemps. Les coéquipiers de Cheikhou Kouyaté, qui n’ont plus rien à jouer, tenteront tout de même de clôturer la saison par un point positif.

COME ON YOU PALACE#CPFC | #CRYTOT

— Crystal Palace F.C. (@CPFC) July 26, 2020